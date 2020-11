Bachovy květové esence

Středa, 25. listopadu 2020 19:00

On-line kurz

Termíny přednášek – vždy od 19 do 21 h:

25. 11. Co je bachova květová terapie a kdo byl Dr. Bach. Esence pro to, jak čelit strachu, nejistotě a osamělosti.

2. 12. Esence pro dobé vztahy, jak překonat přecitlivělost a přehánění vůči druhým.

9. 12. Jak řešit beznaděj, zoufalství a nezájem. Míchání a užívání esencí.

Kde: On-line

Cena kurzu: 850 Kč (studenti a důchodci 650 Kč)