České hvězdy filmového plátna první republiky

V galerii Městského muzea v Mimoni bude vystavena filmová technika sběratele Milana Wolfa, který provozuje filmové muzeum v pražské Branické ulici. Nalezneme zde vše, co se týká prvopočátků i další historie kinematografie. Milan Wolf je známý dokumentarista a sběratel. Od mládí sbírá staré promítačky, fotoaparáty, kamery a hlavně staré filmy a vše, co se týká filmu a jeho počátku do roku 1945.

V jeho hlavě je nekonečné množství znalostí o lidech a různých filmových záběrech. Aktivně spolupracuje s NFA, Českou televizí a filmovým studiem Barrandov. Sběratelské umění, naplněné zručností jeho rukou a talentem pro dokumentární práci, obdivovali návštěvníci nejen v Karlových Varech a v Praze na filmových festivalech, kde každoročně vystavoval, ale také v Mnichově, Berlíně, Vídni či San Etrienu. Kromě dvou tisíc promítacích strojů, kamer a fotoaparátů shromáždil pan Wolf více než sto tisíc fotografií a tisíce plakátů souvisejících s nejslavnějšími světovými filmy. Některé plakáty jsou zcela unikátní, protože jiné se už nikde nezachovaly.

V jeho sbírce nechybí ani originály litografických plakátů a ty z let 1920-1942 byly pro svůj typický rozměr nazývány „nudle“. Ve své době byly vyráběny v sériích 100-200 kusů a vzhledem k tomu, že byly neustále přelepovány, zachovaly se dodneška jen v několika málo exemplářích.



Ve sbírce Milana Wolfa se nachází cca 4000 těchto tzv. „nudlí“, ale i velké množství plakátů různých rozměrů (ty největší 3×4 m).



Staré promítačky, kamery, fotoaparáty, desky, plakáty, popisky, fotografie ze starých filmů – sběratel kinematografických exemplářů Milan Wolf má zkrátka zájem o vše, co se filmu týká. A nenechává si to jen pro sebe! Do jeho filmového muzea si chodí půjčovat nejen české, ale i zahraniční filmové štáby. Některá zařízení půjčoval například pro natáčení seriálu Bohéma, k filmu Filipa Renče Lída Baarová půjčoval plakáty, k dokumentu Heleny Třeštíkové o prvorepublikové herečce zase vzácné filmy.



V muzeu pořádá výstavy k výročí narození a úmrtí slavných herců z doby první republiky, ale nezapomíná ani na soudobé umělce.



Milan Wolf Je autorem knih Český film v obrazech od roku 1898–1945 nebo Vlasta Burian v obrazech. Je také soudním znalcem v oboru kinematografie.