Vysocká pouť

Již popáté se letošní srpnovou sobotu sejdeme na náměstí našeho slavné-ho rodáka Karla Kramáře, abychom společně oslavili...No, už jsme si připomínali 555 let s medvědem ve znaku (2015), legendy a neuvěřitelné události byly tématem v roce 2016, rok 2017 odkrýval bohatství pod našima nohama, vloni jsme s celou republikou a Tomášem Garriguem Masarykem slavili 100 let a letos, konečně, po tolika letech a s takovými posměšky okolních, šťastnějších měst a obcí, k nám poprvé přijede vlak. My, jako správní občané a aktivní hybatelé událostí, nebudeme stát pozadu,a ještě před vlastním položením kolejí a prvním příjezdem vlaku slavnostně otevřeme historicky první nádraží přímo na náměstí "VYSOKÉ NAD JIZEROU MĚSTO!" Tuto výjimečnou událost si nenechají ujít rozliční řemeslníci, herci a akrobaté...

Svůj hlas na náměstí rozezní i Ivan Hlas, Barton Brothers, slyšet budou zpěvy našich ochotníků i zkušených folk country harcovníků ze skupiny Scarabeus, chybět nebude ani poudačka. No, a jaká by to byla pouť bez Krakonoše...V neděli slavnostní chvíle pokračují koncertem v kostele sv. Kateřiny a herním odpolednem pro děti v parku.

Program zobrazíte také kliknutím na obrázek.