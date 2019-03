Svatojánská pouť

Všechno začalo reportáží do časopisu Véčko – článek o podještědských krojích nám pootevřel dveře do Podještědí. Zjistili jsme, jak bohaté jsou tamnější tradice, nepřerušené poválečným vysídlením. Se „Zákopčáky“, jak se v Liberci říká lidem na druhé straně Ještědu, jsme začali přemýšlet nad tím, jak parádní by bylo, kdyby se všichni ti šikovní tanečníci, hudebníci, řemeslníci, kuchařky, pekařky, koňáci a flašinetáři jednoho krásného dne sešli na pouti.

Nezůstalo jen u myšlenek, příprava skutečné Svatojánské pouti je v plném proudu. Program se neustále rozrůstá, stejně jako počet účinkujících. Už teď můžeme slíbit, že se během bohatého programu seznámíte s podještědskými tradicemi. Doufáme, že společně s vámi 23. června další tradici vytvoříme – tradici opravdových poutí bez kolotočů.