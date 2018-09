Den evropského dědictví v Jablonci nad Nisou

V sobotu 15. září 2018 se devět hodin ráno otevřou dveře většiny ze sedmnácti zajímavých památkových objektů po celém městě. V řadě z nich bude probíhat doprovodný program – komentované prohlídky, sportovní aktivity či kvízy pro zvídavé návštěvníky a na okružní jízdu po městě se opět vydá historický autobus.

Pro letošní rok je připraveno hned několik novinek. Kino Junior představí v dopoledním programu jeden ze svých tematických projektů – Filmbrunch. Spolek Plac po loňském úspěchu zopakuje komentovanou procházku městem, která letos bude mimo jiné zaměřena na radnici a její okolí. Radnice totiž slaví 85 let od svého otevření, a tak se hlavní pozornost zaměří právě na tuto funkcionalistickou dominantu města. Nejenže budou zpřístupněny nově zrekonstruované prostory, ale i větší část tradiční úkolové trasy se odehraje právě po budově radnice.

Pomyslným průvodcem bude dětem i dospělým prvorepublikový starosta Karl R. Fischer a zavede účastníky jak do nové, tak i do původní radnice a také do muzea. Připomínkou osvíceného starosty bude i letošní pamětní ražba, která opět vznikla ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou a VOŠ a autorkami jsou studentky prvního ročníku oboru Ražené medaile a mince Kristýna Nová a Veronika Adamcová pod pedagogickým vedením Dis. MgA. Josefa Oplištila. Exhibiční ražba bude součástí prohlídky prostor školy a získají ji i účastníci poznávací úkolové trasy jako odměnu v cíli. Oslavy výročí radnice vyvrcholí odpoledním kulturní programem, a především pokusem o zápis do České knihy rekordů. Zúčastnit se může každý, půjde o vytvoření živého řetězu kolem budovy, který si předá „Jablko pro radnici“.

Novinkou mezi otevřenými památkami je funkcionalistická vila architekta Heinricha Kulky, kterou si nechal v letech 1933–34 postavit primář jablonecké nemocnice Alfred Kantor se ženou Karolinou. V roce 2017 město Jablonec nad Nisou vilu koupilo s cílem zachovat ve městě architektonicky výjimečný objekt. Na základě časovaných vstupenek budou probíhat prohlídky interiéru obytné haly. Vstupenky budou v omezeném množství dle kapacity prohlídek k osobnímu vyzvednutí zdarma k dispozici ve středu a ve čtvrtek 12. a 13. září v turistickém infocentru.

Rodinná poznávací trasa

9:00 – 16:30

Letošní rodinná trasa s úkoly připomene prvorepublikového starostu Karla. R. Fischera a zejména seznámí návštěvníky s jeho nejvýznamnějším urbanistickým počinem – stavbou nové radnice. Pro získání odměny v cíli je nutné navštívit všechna místa, začít je možné kdekoli. Na prvním stanovišti si každý vyzvedne pracovní list, který podrobně popisuje úkoly. Ve vestibulu radnice navíc ještě získá rodina nebo skupina mapu se zakreslenými úkoly, kterých je po budově radnice více. Stanoviště s úkoly se uzavírají v 16.30 hodin, odměnu v cíli je možné vyzvedávat do 17 hodin.

Stanoviště trasy

Nová radnice

Městská knihovna

Muzeum skla a bižuterie

Cíl: Přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

Komentovaná procházka po umění umístěném v jabloneckém veřejném prostoru

10.00 – 11.00

Za spolek PLAC vás Jan Picko provede po uměleckých objektech z 60. až 80. let minulého století ve veřejném prostoru s přesahem do pojednání o bezprostředním okolí jablonecké radnice, zejména Mírovém náměstí. Sraz před obchodním domem Central u plastiky Žena s nákupem.

Otevření památek pro veřejnost

9:00 – 17:00 (pokud není uvedeno jinak)

Kostel sv. Anny, Kostelní ulice

v kostele k vidění výstava Z Jizerských hor do Českého ráje

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice

otevřeno: Turistické informační centrum, Památník Jany a Josefa V. Scheybalových a Městská galerie MY

v přízemní domu a v podkroví výstava Ze staré školy

v Městské galerii MY výstava Svět Josefa V. Scheybala

Městská knihovna, Dolní náměstí

otevřeno 9.00-16.30

zpřístupněno oddělení pro děti a mládež s možností prvoregistrací zdarma a zábavnými úkoly

13.00 Jsem obyčejný vesnický kluk z Lučan – přednáška Jitky Noskové u příležitosti stého výročí zvolení K. R. Fischera starostou Jablonce nad Nisou, audiovizuální sál.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea

výstava ZDENĚK LHOTSKÝ - výběr z tvorby českého skláře, světoznámého technologa a realizátora projektů v taveném skle.

výstava JABLONEC NAD NISOU – MINCOVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 1993-2018 - Průřez produkcí České mincovny u příležitosti oslav 25. výročí jejího založení a vzniku samostatné České republiky.

stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století.

Nová radnice, Mírové náměstí

zpřístupněno: radniční věž, obřadní síň, předsálí, salonek, výtah páternoster v provozu, sekretariát primátora, pracovna primátora, vystaveny městské insignie, pamětní medaile a knihy

vystaveny budou šaty pro město vytvořené k příležitosti 150 let od povýšení Jablonce na město

RADNICE SLAVÍ!

Již je to 85 let co jablonecká radnice otevřela své dveře veřejnosti. Tento funkcionalistický skvost od architekta Karla Wintera si oslavu zaslouží. Přijďte slavit spolu s námi, zatančit si v dobové tančírně a prozkoumat kouzlo této pro Jablonec tak charakteristické budovy. Pro děti je připravena soutěž, při níž se nejen ony dozvědí mnoho zajímavého o historii i současnosti naší radnice, která již 85 let zdobí Mírové náměstí.

13.00 DOBOVÁ TANČÍRNA – Jazztet ZUŠ / tanec v rytmu swingu v podání D..Swing

14.00 DOBOVÁ TANČÍRNA – Swingový orchestr Vladimíra Vláška / D..Swing

15.00 SETKÁNÍ PRIMÁTORA BEITLA SE STAROSTOU K. R. FISCHEREM

15.15 PŘEDÁVÁNÍ JABLKA KOLEM RADNICE – pokus o zápis do České knihy rekordů

15.50 IZERÍNA, pěvecký sbor seniorů

Kino Junior, ulice Jiráskova

otevřeno 10.00–14.00

zpřístupněn foyer kina a kinosál

10.00 - Filmbrunch v prostoru kina s filmovým malováním pro děti

12.00 - projekce filmu Víno nás spojuje – vstupné zdarma

14.00 - degustace vína – vstupné 300 Kč (vstupenky v předprodeji kin nebo na místě, kapacita omezena na 30 osob, více info www.kinajablonec.cz)

Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí

prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průchodem z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny, historické stroje, vybavení ryteckých dílen

upomínková exhibiční ražba

výstava prací studentů

Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského

zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s průvodcem

od 11.00-12.00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše

Městské divadlo, Liberecká ulice

otevřeno 14.00–17.00

zpřístupněno jeviště, zvuková a světelná kabina – s výkladem, v době příprav na představení uvidí diváci stavbu scény

15.00 vernisáž výstavy „TAJUPLNÝ SVĚT ŽANETY ELISOVÉ“ (akryl a kombinovaná technika)

19.00 Divadelní klub Jirásek Česká Lípa – „LEGENDA O LESÍCH A LIDECH“ (představení ochotníků)

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí

zpřístupněn interiér kostela

13.00-15.00 Informace o varhanách a jejich záchraně přímo na kůru kostela s průvodcem

Kaplička sv. Anny, ulice Palackého

otevřeno 9.00–14.00

zpřístupněn interiér kapličky s instalací k historii Mšena

Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela

zpřístupněn interiér kostela a věže (k hodinám)

Kostel Povýšení sv. Kříže, náměstí B. Němcové

zpřístupnění kostela s průvodcem

Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou

zpřístupněn interiér kostela a věže

Dům česko-německého porozumění, ulice Československé armády

zpřístupněn bude celý Dům česko-německého porozumění

historické snímky z Rýnovic – stálá výstava fotografií

korálková dílna s Lídou Dutou

tradiční dobové občerstvení

Sokolovna, Tyršovy sady

prohlídka sokolovny od sklepa až po věž

9.30-15.00 – Pohybové aktivity pro zájemce: Z pohádky do pohádky pro nejmenší, Opičí dráha pro školáky, Otestuj svou kondici pro dospělé. Cvičební obuv s sebou!

Kantorova vila, ulice Palackého

volně přístupná zahrada

komentované prohlídky pro skupinky 10 osob každou hodinu od 10 do 16 h – nutné vyzvednout si časovanou vstupenku předem. Vstupenky k osobnímu vyzvednutí v TIC/Turistickém infocentru, Kostelní 1/10 (Dům manželů Scheybalových) ve dnech 12. a 13. září od 9 do 17h. Pouze do vyčerpání kapacity.