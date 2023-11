SEXEM KE ŠTĚSTÍ - divadelní představení

SEXEM KE ŠTĚSTÍ

Koučovat se dá všechno. Pokud tedy ochladly vaše parnerské vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní život s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole… Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba Zindulky (který se zároveň ujal režie) vám pořádně polechtá bránice!!! Přestože v představení nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15ti let.

Vstupné: 250 Kč. v předprodeji, 300 Kč na místě v den akce.