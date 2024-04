English friendly Jeden muž. Jedno poselství. Jedna revoluce. Jedna legenda. Pohled do života legendárního reggae hudebníka Boba Marleyho. Film Bob Marley: One Love zachycuje nejzajímavější část života jedné z největších muzikantských ikon 20, století. Oslavuje muže, který miloval svobodu, Jamajku a hlavně hudební styl reggae.

Na začátku filmu potkáváme titulního hrdinu (Kinglsey Ben-Adir) v okamžiku, kdy už je jamajským národním hrdinou. Věčného idealistu a neúnavného propagátora rodného ostrova trápí všudypřítomné násilí, které rozdmýchávají dva hlavní znepřátelené politické tábory a na ně napojené zločinecké gangy. Marley trochu naivně sní o uspořádání obřího koncertu, který svede pod jedno pódium všechny dosavadní nepřátele a i s pomocí jeho hudby je přiměje zakopat válečnou sekyru. Než ten sen stačí realizovat, zaklepe násilí i na dveře jeho domu. Při útoku ozbrojeného gangu jsou vážně zraněni jeho manželka a manažer. To Bobovi sejme klapky z očí a uvědomí si, že Jamajka v danou chvíli není zemí, ve které by chtěl vychovávat své děti.

Odstěhují se do Evropy, do Anglie, kde na dredatého kluka v typické pletené hučce nejsou dvakrát zvědaví. Jenže když je člověk geniální muzikant, prosadí se i v prostředí, které je schopné ho jen kvůli vzhledu strčit do vězení. Paradoxně právě tady, na ostrovech, které se od toho jeho rodného snad nemůžou lišit víc, se jeho kariéra rozjede tak, že ho to právem vynese mezi nejvlivnější muzikanty dvacátého století.

Vstupné 130 Kč. Délka akce: 103 minut Rok výroby: 2024 Datum lokální premiéry: 15. únor 2024