Její hudba. Její život. Její odkaz. Byla zjevením a jedním z největších pěveckých talentů 21. století. Mohla dokázat neuvěřitelné věci. Ale nestihla to. Ve filmu Back To Black prožijete krátký, ale o to intenzívnější životní příběh Amy Winehouse. Dva lidé měli zásadní vliv na život a kariéru Amy Winehouse (Marisa Abela). Tím prvním byla její babička Cynthia (Leslie Manville), svérázná, oduševnělá a originální žena, která jí předala svou živočišnost, lásku k jazzu, touhu jít vždycky vlastní cestou a nedělat na ní kompromisy. Tím druhým člověkem byl její přítel Blake (Jack O´Connell).

Život s ním připomínal jízdu na hodně zběsilé horské dráze, během níž si Amy osvojila pár nepříjemných závislostí. Paradoxně v nejsložitějším období svého života, v době, kdy o oba tyhle opěrné body přišla (babička zemřela na rakovinu plic a s Blakem se rozešla), vznikla její zásadní deska Back to Black, která patří k tomu nejlepšímu, co v hudbě 21. století prozatím vzniklo. Amy se díky ní stala superhvězdou, dala se znovu dohromady s Blakem, ale pozornost celého světa, které se ji dostávalo, neměla tahle možná až příliš křehká holka šanci ustát, i když se o to snažila a málem se jí to podařilo.

Vstupné 150 Kč. Délka akce: 123 minut Rok výroby: 2024 Datum lokální premiéry: 16. květen 2024