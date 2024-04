Je zvyklý padat z výšek, bourat v autě, hořet a dostávat pořádně nařezáno. Existují ale situace, které ani otřískaný kaskadér nezvládne. David Leitch, bývalý kaskadér a současný režisér hitu Bullet Train, natočil akčními kousky nadupanou komedii s Ryanem Goslingem a Emily Blunt. Kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) býval hvězdou svého oboru, dokud se při jedné obzvlášť náročné akční scéně cosi nepokazilo. Následkem nekontrolovaného pádu z velké výšky skončil Colt s pošramoceným tělem i egem.

Rozhodl se dát filmovému průmyslu definitivní sbohem, a dokonce kvůli tomu dal kopačky krásné a nadějné režisérce Jody (Emily Blunt). Po roce poflakování mu ale otrne, a tak celkem vděčně přijme nabídku ambiciózní producentky na roli dubléra akční hvězdy Toma Rydera (Aaron Taylor-Johnson) v připravovaném ambiciózním sci-fi filmu. Když se ale dozvěděl, že ten film točí jeho bývalá láska Jody, určitě si řekl: „Kdybych to býval věděl, tak bych sem býval nechodil.“ A to není jediný malér.

Celé natáčení míří do kytek, protože klíčový herec Tom Ryder se vypařil neznámo kam. A Colta pověří jeho nalezením, protože umí rány rozdávat i přijímat a nikomu nebude chybět, když i on náhodou zmizí. To vše rázem postaví Coltovy životní priority na hlavu. Uvědomí si, že mu svět filmu strašně chyběl, že režisérka Jody je jeho životní láska a že když nenajde hvězdu jejího filmu živou a práceschopnou, možná jí to zničí kariéru. Na jednoho obyčejného kaskadéra je to hodně slušná nálož. Protože jak sám říká: „Nejsem hrdina, jsem jen dublér.“

Vstupné 150 Kč. Délka akce: 128 minut Rok výroby: 2024 Datum lokální premiéry: 2. květen 2024