Může být pohroma, když se všechna přání splní. Česká komedie Láska na zakázku bude k vidění 1. srpna 2024 v Kulturním domě a Multifunkčním centru Březová.

Lehká komedie plná oblíbených hereckých tváří, mezi kterými nechybí ani dva čeští Belmondové! Zatímco většina romantických hrdinů musí ujít strastiplnou cestu, aby se jejich přání splnila, Eva a Vítek dostanou hned na začátku všechno, po čem touží. Jenže záhy se z jejich splněných snů stane skutečná noční můra a jim začne docházet, že opravdové štěstí na ně čeká jinde, než si doteď mysleli.

Dávejte si pozor na to, co si přejete, může se to splnit. A v nové komedii scenáristky a režisérky Evy Toulové taky splní! Hlavní hrdinové nastupují do práce snů a jejich život konečně nabírá ten správný směr. Anebo že by to nebyla zas taková procházka růžovým sadem, jak si představovali? Eva (Eva Toulová) sice získává, jako jediná žena, práci v nejlepší reklamní agentuře v zemi, to ale ještě netuší, že pod vedením sexistického šéfa (Václav Vydra).

Vítek (Martin Kraus) se zase po letech konečně odhodlal otevřít si vlastní hypnoterapeutickou ordinaci, naráží ale na nepochopení okolí, které nemá ani ponětí, co od hypnoterapie očekávat. Všechno se otáčí ve chvíli, kdy Eva dostává zakázku na reklamu, která má jediný cíl – aby se dotyčný do klientky zamiloval.

„Chtěla jsem natočit oddychovou komedii s postavami, se kterými se může v životě setkat každý z nás. Kdo někdy nezažil příšerného šéfa nebo přehnaně náročné klienty? Zároveň jsme chtěli divákům přiblížit tak trochu neznámé odvětví hypnoterapie. Zajímavostí je, že všechny hypnoterapeutické historky, které se u Vítka v ordinaci odehrají, se opravdu staly, jakkoli se zdají šílené,“ říká režisérka Eva Toulová, která Martina Krause, Jiřího Krampola, Václava Vydru, Igora Bareše, Valerii Zawadskou nebo Uršulu Klukovou obsadila do rolí, které psal sám život. Jisté proto je, že o zábavu bude postaráno, zvlášť když se do všeho začnou ještě míchat city.

Vstupné 130 Kč.