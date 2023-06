Festival Podtvrzí

Už jen pár týdnů a hlouček krásnejch chlapců a žen obkrouží na paloučku jednu z nejkrásnějších rozhleden v Česku, která se za kouzelných nocí doslova dotýká hvězd. A na ty si budeš moci brzy sáhnout i ty (pozn. pořadatelů: Vystupujících se dotýkejte pouze po jejich výslovném souhlasu.)! 21.—23. července se okolím Krásenského vrchu rozezní čarokrásné rytmy a melodické linky a můzy zatančí na pastvinách s lesními vílami v ranní rose.

Na co se konkrétně můžeš těšit? Přednostně na kolektiv krásně barevnejch a pohodově naladěnějch lidí, to nejlepší, co může nabídnout českej underground i řadu parádních bardů a bardek zahraniční provenience. A to všechno v prostředí CHKO Slavkovský les, kde můžem všichni být za jedno s přírodou. Nově se totiž náš luční dýchánek dostane pod označením Čistý festival a svou účastí dokonce můžeš aktivně pomoci obnově českých lesů, čímž se sníží uhlíková stopa našich protančených nocí. Zároveň tím podpoříš rozvoj překrásného regionu kousek od Karlových Varů. Protože i přes veškeré veselení se a dobře strávenej čas nám zkrátka problémy dnešní doby nejsou ukradený.

