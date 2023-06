Václav Koubek – Recitál

Svérázný harmonikář, zpěvák, režisér a příležitostný herec potěší své publikum nejen autorskými písničkami, ale i čtením vlastních humoristických povídek. Václav Koubek (1955) je renesančním umělcem mnoha poloh. Původně je strojním inženýrem, ale pracoval jako topič, saniťák i kovboj. Od začátku osmdesátých let koncertoval, psal povídky, básně, pohádky, hrál loutkové divadlo (Minor), hrál ve filmu (Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem, Co chytneš v žitě) i v televizi. Natočil 9 CD (např. Šaty šupáka-1993, Bezvětří-1996, Lítám-1999, Každej pes-2005, Avé-2010) i několik krátkých autorských filmů. Kromě toho organizoval řadu i dlouhodobých projektů – např. legendární Divadelní pouť na Střeleckém ostrově, letní festivaly na zámku Červená Lhota, republikový celoroční festival písničkářů Hudební sklepy. Momentálně vše sloučil do Vesnického klubu v Chotěmicích, odkud své písně, povídky, pohádky a připravované filmy rozesílá do klubů celé republiky. Koubkova autorská tvorba byla ohodnocena prestižním oceněním Žlutá ponorka, které je udělováno českými nezávislými hudebními kritiky a publicisty za výrazné počiny v soudobé hudební produkci.

Ve čtvrtek 8.6.2023 v 19.30 hodin se tento skvělý písničkář se svými moderními šansony, akordeonem a vtipnými (prů)povídkami objeví po 6 letech opět v karlovarské galerii umění. Přiveze s sebou expresívní projev, svérázně neuhlazenou básnickou imaginaci, nepříliš libozvučný, ale přesvědčivý hlas, křehké a citlivé texty, živočišnou harmoniku, osobní výpovědi i humor. Koubkova upřímná textová poetika a osobitý hlasový projev, díky kterým ho Filip Topol nazval českým Tomem Waitsem, určitě stojí za to.