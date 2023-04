Příměstský cyklo kemp bambini 2023 - Karlovy Vary

Udělejte dětem v létě radost a přihlaste je do příměstského táboru, kde budou moci jezdit na kole celý den. Děti, které jezdit na kole neumí, to naučíme. Teenagerům ukážeme nové triky a možná v některých probudíme touhu zúčastnit se cyklozávodu. Nabitý porgram, veselí a zkušení instruktoři zabaví i velmi náročné děti. Během dne se staráme o pitný režim, stravu a další potřeby dětí.

Cyklo kempy jsou oblíbené pětidenní příměstské tábory určené pro děti ve věku od 5 do 15 let. Jsou zaměřeny na výuku jízdy na kolech, bezpečnost pohybu jednotlivců i skupin a jízdu přes cyklo překážky. Každý týden je veden zábavnou a naučnou formou. Obohaceny jsou o pestrý a bohatý doprovodný program. Na začátku týdne jsou děti rozděleny dle dovedností do menších skupinek, aby se mohly jejich schopnosti rozvíjet rychleji. Zúčastnění si mohou vyzkoušet jízdu na dopravním hřišti, jízdu v lese i po cyklostezce. Dozví se o svém kole, jak funguje a jak o něj co nejlépe dbát. Součástí pětidenního kempu je také jednodenní výlet s koupáním a odpoledními koloběžkami z Topsports centra. Vyvrcholením celého týdne je pak pro všechny zúčastněné rychlostně-obratnostní závod o věcné ceny, které jsou shodné pro všechny účastníky. Kempy jsou určeny jak pro úplné začátečníky, tak i pro velmi pokročilé cyklisty.

Po celou dobu kempu se o Vaše děti starají vyškolení instruktoři společnosti Topsports, kteří jsou sami aktivními sportovci a mají mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi. Jsou školeni odborníky na práci s dětmi.

Program probíhá každý den od 8:00 do 16:30 hodin a je rozdělen do několika bloků. K dispozici jsou uzamčené prostory pro uschování kola po celé trvání kempu.

V průběhu celého dne dbáme na pravidelný pitný režim dětí, který je zajištěn na místě i v restauraci. Dopolední svačina skládající se z pokrmů dle na místě vyvěšeného jídelníčku (např. chléb se šunkou a jablko) je společně s odpolední svačinou doplňkem k hlavnímu jídlu dne, na které chodíme do restaurace (oběd - polévka a hlavní jídlo).

Každý z účastníků si u nás může zapůjčit kompletní vybavení, a to kolo a přilbu. Cena za cyklistický komplet na celý týden činí 800 Kč. Tento požadavek je potřeba vyplnit v on-line přihlášce nebo dodatečně přiobjednat před začátkem kempu.