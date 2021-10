Kultovní irská taneční show >>> LORD OF THE DANCE <<< slaví 25 let od svého založení legendárním tanečníkem Michaelem Flatleym.

Po 3 letech opět v Karlových Varech!!!!



Již první vystoupení 27. června 1996 v Dublinu zbouralo všechny doposud zažité představy o tanečních show. Následovalo 21 zcela vyprodaných představení v londýnské Wembley a celosvětové turné. Taneční show Lord of the Dance se stala světovým fenoménem a nejnavštěvovanějším tanečním představením všech dob.

​

Fantastický příběh Dobra a Zla v překrásné pohádkové scéně, precizní taneční výkony desítek tanečníků v sólových výstupech i nezaměnitelných tanečních formacích, které proslavily irský tanec po celém světě. Tajemství mimořádného úspěchu show Lord of the Dance spočívá do velké míry též v tom, že oslovuje široké publikum bez ohledu na věk, pohlaví nebo kulturní zázemí. Díky této nadčasové, univerzální přitažlivosti se Lord of the Dance zařadili mezi živoucí legendy, zázraky moderního světa.



Choreografka, spoluzakladatelka taneční skupiny Lord of the Dance a zároveň ikona irského tance Marie Duffy Pask k tomu doplňuje: „Je to veselá show, lidé v průběhu představení vstanou a podupávají si nebo pobrukují do rytmu. Energie tanečníků se přenáší na publikum, atmosféra Lord of the Dance je prostě elektrizující. Já sama zažívám při sledování této show stejné pocity dodnes!“



Michael Flatley po celá léta – i když již později sám aktivně nevystupoval – dohlížel velmi přísně na kvalitu pódiového zpracování, choreografii i výběr samotných tanečníků. Nyní, k 25. výročí, připravuje neúnavný a nestárnoucí Flatley jubilejní turné. Česká republika byla jednou z prvních zemí, která získala pro věrné fanoušky termíny na rok 2022. Není divu, Lord of the Dance totiž vystoupí v Čechách již po třinácté a zhlédlo je zde dosud bezmála osm set tisíc diváků. Michael Flatley následuje svůj sen a bude to zcela jistě opět nezapomenutelný zážitek.



Follow your dream a na shledanou 2.března 2022 v KV aréně aréně!