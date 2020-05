Sportovní příměstské tábory

Florbalový oddíl FB Hurrican Karlovy Vary pořádá v červnu dva turnusy sportovních příměstských táborů. Akce je určena pro děti od šesti do čtrnácti let. 1. turnus - od 8. do 12. června 2 turnus - od 15. do 19. června Cena na týden je 2300,- Kč. Odkaz na registraci: https://bit.ly/2Lqup8I Těšíme se na vaši účast!