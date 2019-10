Kluziště na náměstí v Chebu

Nenechte si ujít v rámci Vánočních trhů Kluziště v Chebu.

OTEVÍRACÍ DOBA LEDOVÉ PLOCHY (KLUZIŠTĚ)

od 9:30 do 14:00 hod. - pro školy ve všední dny

od 14:00 do 21:00 hod. - pro veřejnost ve všední dny

od 9:30 do 21:00 hod. - pro veřejnost o víkendech

od 1.1. - 24.1.2020 od 14:00 - 20:00 hod. - pro veřejnost

půjčovna bruslí - 50 Kč/ děti 30 Kč