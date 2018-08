Dny evropského dědictví - Karlovy Vary

Nenechte si ujít Dny evropského dědictví v Karlových Varech.

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Lesní pobožnost 15.9. od 10:00 do 12:00 Karlovy Vary, les

Procházka za Goethovskými domy v Karlových Varech 16.9. od 10:00 do 12:00 Karlovy Vary, Tržiště 35/377

Vojenský lázeňský ústav 15.9. od 14:00 do 16:00 Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 7/574/

Zámecká kolonáda 16.9. od 17:00 do 19:00 Karlovy Vary, Zámecký vrch

Památky jsou přístupné zdarma.

Informace zobrazíte také kliknutím na obrázek.