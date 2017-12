Stand-up Show

Znáte je z jejich pořadu na Streamu, znáte je z Comedy Clubu a teď je můžete vidět live! Do Pece pod Sněžkou přijíždí partička stand-up komiků z UNDERGROUND COMEDY a zavalí Vás svým nekorekntím humorem! Lístky budou v předprodeji a 7. března to vypukne!

Chceš to zkusit i ty? Chceš si vystoupit s vlastním stand-upem? Hledáme nové tváře! Můžeš s námi vystupovat po klubech, na našem pořadu na Stream.cz či v Comedy Clubu! Láká tě to? Tak se na konci vystoupení přihlaš na výzvu moderátora a bude to tvoje! Ukaž, co v tobě je!