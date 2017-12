Po tříleté pauze se 20.1.2018 opět vrátíme do nočních Krkonoš! Tradiční skialpový závod prošel řadou inovací a přesouvá se do Pece pod Sněžkou.

Co ale zůstává beze změny, je pořadatelský tým. Ano, původní sestava s Jirkou Pleskačem v čele a novými partnery pro Vás připravuje novou NOC TULENÍCH PÁSŮ 2018. Ruku v ruce s tím jde nový web a logo závodu. Nejvýznamnější změnou je to, že na hlavní trasu se vydáme pouze ve dvojicích!

I zkušenější z nás vědí, že do hor by nikdo neměl chodit sám, natož večer a my chceme toto pravidlo ukázat široké veřejnosti. Nejen na mnoha alpských závodech, ale i na večerním hřebenu Krkonoš se totiž nemusíte bez parťáka obejít. Pro ty co se skitouringem úplně začínají, bude připravena jednodušší a kratší trasa po sjezdovkách, na které bude závodit každý sám za sebe. Na všechny pak čeká bohatá tombola!