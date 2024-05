MENU: Berlin Manson, Sinks

První warm-up dalšího ročníku multižánrového festivalu S Ý P K A 2 0 2 4 (30.8.–22.9. 2024).

BERLIN MANSON (CZ)

Vydali v březnu tohoto roku své první album s názvem Poor But Sexy a během aktuálního turné vyprodali prakticky všechny svoje koncertní zastávky. Po kratších nahrávkách Bigbít a Život končí když máš třináct, které je katapultovaly mezi nejzajímavější jména československé scény, se nyní představují s koncepčním albem odkazujícím na paradoxy života ve východoevropské verzi pozdního kapitalismu.

Na albu, které vyšlo pod hlavičkou aktuálně nejlepšího slovenského vydavatelství Weltschmerzen, se poprvé podílel bubeník Tomáš Tabiš, který následně rozšířil i koncertní sestavu kapely a stal se její legitimní součástí. Mezi dalšími hudební producenty, kteří uvedené album realizovali patří i Matej Turcer a hostuje na něm řada významných jmen současné hudební scény mj. rappeři Dušan Vlk, Fcvk_Kvlt, Edúv Syn či hudební chameloni Katarina Kubošiová alias Katarzia či FLVCRVM. Adam Dragun a Patrik Nagy tak posunuli hranice definice jejich tvorby, ve které se mísí rozmanité vlivy hudební současnosti i minulosti, a na kterou je škatulka DIY synthpunk již dávno krátká.

SINKS (CZ)

Výbušné trio ve své expresivní hudbě obaluje vlivy devadesátkového post-punku, antikapitalistické postoje a autentickou poetiku do kousavé vrstvy noisu. Výsledkem je intenzivní, interaktivní sonický zážitek, který se chvílemi přibližuje hranicím poslouchatelnosti.

Noise rock v podání sinks je charakterizován energickými koncerty, na kterých notoricky sehranou rytmickou sekci doplňuje minimalistická, ale hlasitá hra na kytaru a expresivní zpěv. Nepřehlédnutelným prvkem živých vystoupení sinks je autenticita jejich projevu. Po třech EP a s/t debutu z roku 2021 vydali sinks v listopadu 2024 album born into this only to get through this u Korobushka records a nejlepším způsobem jak jejich hudbu vstřebat jsou jejich energické koncerty, které vás nenechají na pochybách, že jde o jednu z aktuálně nejlepších kytarových kapel u nás.

Vzhledem k zvýšenému zájmu a omezené kapacitě prostor doporučujeme nákup vstupenek v předprodeji za 200 Kč, na místě budou vstupenky za 250 Kč.