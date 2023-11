Výstava betlémů

Betlémy ze sbírek rodiny Sochorových a poprvé vystavený betlém Karla Capicara

Výstava představí rodinnou sbírku betlémů Martina a Jakuba Sochových, kteří je nejen sbírají, ale také sami vytvářejí. Betlémy mají v rodině dlouhou tradici a Jakuba obklopovaly od dětství, a tak je v roce 2005 začal sám vyřezávat. Vytvořil několik betlémů a později požádal svého otce Martina Sochora, zda by mu nepomohl uvést figurky do pohybu. Vytvořili několik pohyblivých betlémů. Společně se věnují i vytváření betlémů do ořechů různých velikostí, krabiček od sirek, figurky umisťují do skříněk a pod skleněný šturc. Vyrábí drobné mechaniky, které se líbí dětem i dospělým.

Z jejich sbírky historických betlémů uveďme např. pohyblivý betlém Bohumila Samka z Lomnice nad Popelkou, králické betlémy, papírový malovaný betlém Dagmar Novotné.

Otevírací doba a vstupné