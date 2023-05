Chutě Irska

Pojďte se s námi vydat do společnosti šesti vybraných whiskey šampionů. Společně se ponoříme do temné Hibernie, do země keltských bohů, hrdinů a jejich legend. Srdečně vás zveme na další netradiční akci do stylového prostředí hudební kavárny PETROF Café na degustaci irské whiskey. Budete mít možnost ochutnat několik vzorků kvalitní whiskey. Součástí zážitku je i povídání o jednotlivých druzích whiskey, výrobních postupech a palírnách, kde se whiskey vyrábí. Degustace probíhá v neformálním duchu formou přátelských diskuzí. Ochutnávka se skládá ze šesti vzorků a je sestavena tak, aby každý z návštěvníků poznal chuťové rozmanitosti a specifika jednotlivých palíren.

Degustace bude probíhat v uzavřeném prostoru hudební kavárny PETROF Café s omezenou kapacitou 25 osob. Upozornění Prodej alkoholických nápojů a tabáku osobám mladším 18 let je zakázán.