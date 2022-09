Jak zlepšit svou pozornost

Seminář s workshopem

Pozornost je „psychickým svalem“, který nám umožní ponořit se do učení a do činnosti, kterou vykonáváme. Je to tak snadné nebo nás neustále ruší podněty z vnějšího světa, naše myšlenky a emoce…? Seminář obsahuje techniky a cvičení, které nám ji pomohou zlepšit.

Kde: Nová Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové

Vstupné: 90 Kč (studenti a důchodci 70 Kč)