Snížené vstupné

Do 13. května safari park nabízí mimořádnou sníženou cenu:

zůstává zimní vstupné (online ještě výhodnější)

do Afrického a Lvího safari se můžete vypravit Afrika truckem, a to za 40 Kč/osoba (dítě do 2 let zdarma)

vjezd osobním autem možný za 50 Kč, vjezdenky výhradně na místě

Safaribus bude v provozu od 14. května

