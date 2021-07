Noční prohlídky

Na náchodském zámku se chystá svatba! Během srpnových nočních prohlídek se na Náchodě přeneseme do doby posledních náchodských majitelů - princů a princezen rodu Schaumburg-Lippe.

Těšit se můžete na zamilovaný pár - něžnou Bathildis a nesmělého Fridricha. Přípravami na jejich velký den Vás budou doprovázet moudří a životem protřelí rodiče nevěsty, podpantoflák Bedřich, nešťastná Luisa či konvencemi utlačovaná Charlotta. Ti svými zážitky a "radami do života" ovlivňují nastávající manžele. Na pozadí příprav svatby tak vypuká nejistota snoubenců, zda vůbec chtějí do manželství vstoupit. Jak jen to celé dopadne? Zjistíte, pokud si zarezervujete vstupenky (viz níže) a dorazíte se poslední srpnovou sobotu na náchodský zámek podívat!

Nutná rezervace na tel. 773 771 818 nebo e-mail: nachod@npu.cz

netradiční noční prohlídka nejútulnějšími náchodskými interiéry

kostýmovaná prohlídka se zámeckými obyvateli z období posledních majitelů

Začátek prohlídek ve 20, 21 a 22 hodin.