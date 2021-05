Josef Bolf / Ztracená nápověda

Dílo Josefa Bolfa lze označit za jednu z nejčistších generačních výpovědí umělců narozených v 70. letech 20. století. Pro autora byla vždy podstatná schopnost nalézt v kresbě a malbě srozumitelnou artikulaci ke zpřítomnění atmosféry dětství a dospívání v čase československé normalizace. Veřejný prostor je pohledem autora mýtotvorným místem, v němž jsou již od dětství uloženy asociační řetězce, na které se v čase nabalují další a další vrstvy paměti vztahující se k tomu, co se skutečně stalo i k tomu, co bylo dosněno a fantazií překrouceno a posunuto. Pro prostory Galerie Dům v Broumově je na rok 2021 připravována výstava autorových nových prací, které v sobě neustále obsahují pokračující transformační pohyb, který započal v dětství a který do sebe postupně integruje všechny následující životní etapy umělce.

Autor vystudoval v letech 1990-1998 Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Jiří Načeradský, prof. Vladimír Kokolia, doc. Vladimír Skrepl). V roce 1995 studijně pobýval v Konsthögskolan, Stockholm. V roce 1996 studijně pobýval na Akademii der Bildenden Künste ve Stuttgartu. V roce 2006 se zúčastnil rezidenčního pobytu Europäisches Künstlerhaus Oberbayern residency program ve Freisingu. V roce 2005 se stal finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Zúčastnil se programu ISCP – International Studio and Curatorial Program, scholarship v New Yorku (2007). V roce 2009 vyšla první větší samostatná autorova monografie (Ed. Divus, Praha). Obdržel cenu Osobnost roku 2010. Člen skupiny BJ (Bezhlavý jezdec, aktivní v letech 1998-2002) s Jánem Mančuškou, Janem Šerých a Tomášem Vaňkem. Od roku 1998 pravidelně vystavuje. V r. 2018 byl zařazen do knižního projektu Inverzní romantika (knihu vydala Galerie Rudolfinum). V r. 2019 se zúčastnil rozsáhlého výstavního projektu Inverzná romantika (Kunsthalle Bratislava) a ve stejném roce mu uspořádala NG Praha velkou soubornou výstavu ve Veletržním paláci nazvanou Tušení stínu. V r. 2020 byl zařazen do knihy SPECTRUM o současné mladé malbě v ČR (BiggBoss).

Více informací: josefbolf.net



Kurátor výstavy: Petr Vaňous