Odjinud - výstava koláží Martina Doška v prostorách FHK

Po celý měsíc září 2021 můžete v prostorách FHK shlédnout výstavu koláží Martina Doška.

Koláž měli rádi surrealističtí básníci, dovolovala jim vstoupit do stejných snových vod, do jakých vstupovali malíři – aniž by potřebovali cokoli jiného, než stříhat, lepit a používat fantazii. Koláž je pravou technikou surrealistů, spočívá v dovednosti ukrást zobrazené věci její původní identitu a věnovat jí identitu novou, mnohem zářivější, s novým vražedně sexy příběhem.

Autor v koláži dokáže vystihnout cosi fenomenálního, spojeného s tajnými sny, věčnými archetypy, ztraceným věděním, on ví, kudy se ubírá lidská obraznost. Martin Došek vytváří a vystavuje koláže od devadesátých let. Materiál vybírá mezi časopisy, jejichž vizuální stránka obsahuje nedávný obraz našeho světa, umí v nich nalézt esenci dějů, vztahů a skrytých vazeb.