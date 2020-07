1920-2020: století československé ústavnosti a demokratické armády

Výstava připomíná význačné kulaté výročí událostí roku 1920 s nadčasovým významem pro moderní českou státnost.

Symbolem tohoto propojení je zrod československé armády, jelikož roku 1920 se vrátila do vlasti většina jednotek Čs. vojska na Rusi, zároveň ČSR přešla z popřevratového provizoria k plně fungující parlamentní demokracii, což podtrhlo přijetí ústavy v únoru téhož roku. Byly tak splněny legislativní a personální podmínky pro zrod ozbrojených sil, které jsou znakem každého suverénního státu.

Výstava přiblíží Domácí vojsko a československé legie a československou armádu 20. let, která se z nich zrodila r. 1920. Zároveň má za cíl přiblížit československou armádu 20. let jako takovou, se zřetelem na všední den v jejích řadách. Zaměřena bude na výzbroj, ale i vědu a školství, jelikož si pozornost zaslouží, ačkoliv největší rozmach přišel až o desetiletí později. Dalším posláním výstavy je pozvednout povědomost o význačných regionálních osobnostech z řad čs. legionářů, které se zapsaly do života města Hradce Králové či dějin československého státu a někdy za ně přinesly nejvyšší oběť.