Domácí@štestí.hned

Divadelní představení s Ivou Hüttnerovou, Michaelou Dolinovou a Davidem Suchařípou. Rázná žena Vilemína Gruntorádová je dáma s prořízlou pusou, která čmouhy na zrcadle i na duši umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a především - má alergii na uklízení. Nastoupí do domácnosti marketingové ředitelky Diany a bohéma kytaristy Huga. S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Vaše „praktikování“ v loži manželském nestojí za nic!“ řeší manželské soužití a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak přestát krize v kuchyni či ložnici. Kdo nakonec potřebuje skutečně „vypomoci“ je překvapením komedie.



Vstupenky v předprodeji v IC Opočno za 250 Kč, na místě pak 290 Kč.