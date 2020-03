Dračtení / odpoledne plné knih v Labyrintu Divadla Drak

Odpoledne v Labyrintu Divadla Drak plné dětských knížek.

„Veletrh“ dětských knih kvalitních českých nakladatelů: Baobab, Meander a Labyrint.



Dílny, tvůrčí atrakce a čtení z nových knih v podání herců Divadla Drak.



Hosty Dračtení budou spisovatelka Petra Soukupová (Klub divných dětí, Kdo zabil Snížka?,..) a grafička Petra Jiroušková (Povíhádky z Bílé a Černé vody). Prohlížejte, čtěte, ilustrujte, tiskněte, poslouchejte a nakupujte. Tyhle knížky za to stojí.



PROGRAM



13:00 Zahájení Dračtení

13:15 – 14:45 Dům myšek – dílna nakladatelství Meander pro děti od 6 do 12 let s doprovodem i bez, vstupné 50,-Kč

15:00 – 15:30 Divadlo Drak čte z nových dětských knížek, vstup volný

16:00 – 16:30 Divadlo Drak čte z nových dětských knížek, vstup volný

17:00 – 17:30 autorské čtení Petra Soukupová – Klub divných dětí, vstup volný