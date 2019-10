MENU: Rouilleux (CZ), Kult Masek (CZ)

Rouilleux vznikl v roce 2009 jako jednočlenný projekt Luboše Rezka, kombinující psychedelické písně s kytarovým noisem.

S debutovým albem Zugwang o dva roky později následovala přeměna na kapelu, do níž se zapojili hudebníci z okolí labelu KLaNGundKRaCH (Jan Klamm, White Wigwam) a pražské experimentální scény. Tříčlenná sestava vydala v roce 2014 album Scatter Your Soul, kterému dominoval rockovější zvuk s bicími a baskytarou, v roce 2016 pak EP The Spoils, kde vystupuje do popředí především syntezátor ve spojení s vokálem, kytarou a dechy (Petra Vrby).

Nejnovější deska Lycanthropic Sounds (2019) pak dokonává odklon od kytar a kromě vokálu stojí instrumentálně zejména na pianu a syntezátorech. Přes všechny proměny ovšem Rouilleux zůstává především překvapivě dokonale skrytým projektem na tuzemské scéně, i když představuje nebývale originální a silné propojení atmosféry autentického zpěvu, dynamicky oscilující drone music a nekonvenčního písničkářství.

Michael Nechvátal též M-N a nejnověji Kult Masek, je člen krautových Raw Deal úzce propojených s labelem Stoned To Death. Ve své sólové tvorbě proto nezapře hudební postupy a zvukový vliv německé experimentální scény 70. let, i když v aktuálním projektu Kult Masek syrový motorický rytmus vyměnil za ambientní syntezátorové plochy stimulující lidskou imaginaci. Poslední nahrávky se však vrací z pomyslného ataku zvukového vesmíru zpět na Zemi, snad do nitra pralesů a k vzdáleným hypnotickým ozvěnám tribálních rytmů šamanským rituálů indiánských kmenů, ať už těch reálných či fiktivních.