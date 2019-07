Slavnosti královny Elišky

Letos již po osmnácté navštíví počátkem září město Hradec Králové jeho patronka královna Eliška Rejčka. Na její počest budou uspořádány tradiční slavnosti, které se uskuteční ve dnech 6. 9. a 7. 9. 2019 v historickém centru města.

Po oba dny budou diváky na několika scénách bavit středověcí muzikanti, tanečnice, kejklíři a další komedianti. Dětská scéna v Žižkových sadech nabídne malým i velkým divákům nejen netradiční hry a klání, ale též mnoho zábavy a poučení. Uskuteční se zde mimo jiné i ukázky jezdeckého umění a sokolnictví. Program zpestří vystoupením pouličních divadel a ukázky šermířského umění středověkých rytířů. Atmosféru celé akce dokreslí rytířské ležení s bohatě vybavenou zbrojnicí. Pro hladové a je přichystáno bohaté občerstvení. Součástí oslav bude též lidově-řemeslný jarmark a ukázky tradičních řemesel.

Samotná královna v doprovodu své družiny vstoupí do městských bran v sobotu 7. 9. Ve 14:00 hod. příjme pod katedrálou sv. Ducha zástupce městské rady a potvrdí městu jeho městská práva, k nimž např. náleželo právo vařit pivo, pořádat trhy nebo právo těžit dřevo. Slavnosti vyvrcholí po 19:30 hod. tradičním koncertem středověké kapely Arcus, zakončeným žehnáním královny městu a závěrečným ohňostrojem. Upozorňujeme návštěvníky, že plnohodnotné sledování této části programu sestavené z pyroefektů, hudby a živých vystoupení je možné pouze z prostoru Velkého náměstí.

V souvislosti se slavnostmi dojde v době od 5. 9. od 7:00 hod. do 8. 9. do 18:00 hod. k omezení parkování vozidel a provoz v areálu historického centra města, tj. v úseku ulice Mýtská, Malé náměstí, Velké náměstí, Franušova, K. Tomana, Soukenická, Na Kropáčce, Rokitanského a nám. Jana Pavla II. Uzavírka se nevztahuje na dopravní obsluhu. Obslužnost ulice K. Tomana a náměstí Jana Pavla II. bude zajištěna prostřednictvím zobousměrnění komunikace vedoucí Rokitanského ulicí. Dne 7. 9. cca mezi 20:30 a 21:30 bude z bezpečnostních důvodů, v souvislosti s realizací ohňostroje, na dobu nezbytně nutnou omezen průchod Rokitanského a Soukenickou ulicí a ulicí K. Tomana (z Krajského úřadu na Velké náměstí a do Rokitanského ulice).

PROGRAM:

Pátek 6. 9. 2019

Velké náměstí

17.00–20.00 Staročeský jarmark, doprovodný program

20.30 Večerní ohňový průvod z náměstí Svobody na Velké náměstí

Sobota 7. 9. 2019

Velké náměstí

10.00 Otevření tržiště hradeckým primasem

10.00 –19.00 Středověké tržiště s ukázkami řemesel, historická hudba, dobové tance, kejklířská vystoupení, rytířská klání

Žižkovy sady

10.00–18.30 Netradiční hry pro malé i velké, rytířské ležení, sokolníci

15.30 a 18.00 Ukázky jezdeckého a loveckého umění

Malé náměstí

10.00–20.00 Lidově-řemeslný jarmark

Hlavní programy na Velkém náměstí

13.45 Příjezd královny Elišky a její družiny od Mýtské brány

14.00 Slavnostní ceremonie ku příležitosti královnina příjezdu

19.30 Večerní koncert, závěrečný komponovaný program, slavnostní ohňostroj