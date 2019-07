Ani za milion

Jacquelin je Francouzka tělem, duší i původem. Nenávidí venkov, samotu a obyčejnost. Lambert má duši námořníka a žije jen pro svůj maják, o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost. Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah…

Komedie s detektivní zápletkou, odehrávající se v jednom majáku na francouzském pobřeží.