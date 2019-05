Den dětí - Česká Skalice

Zveme děti na pomyslný výlet do Mexika, do pestrobarevné země krásných pláží i zasněžených hor, do země deštných pralesů, savan s kaktusy a soptícího Popokatepetlu, do země, kde se slaví dušičkový svátek Día de los Muertos, ztvárněný v animovaném filmu Coco. Mexiko je také plné omamných vůní a chutí a skvělé kuchyně. V přírodě zde nalezneme tvory a rostliny, z nichž mnoho se vyskytuje unikátně pouze v této oblasti.

Cesta přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací. Součástí odpoledne budou i taneční vystoupení, loutková pohádka a výstava obrázků z výtvarné soutěže.