Tropická pouť - Česká Skalice

Již 12. ročník! Celodenní odpočinkový program bude probíhat vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Akce je zastřešena, koná se za každého počasí. Program pro děti i dospělé po celé tři dny. Dětský den, malování na obličeje, pouť s extrémními atrakcemi, vystoupení kouzelníků, vyhlídkové lety helikoptérou, barmanská a ohnivá show, letecká show, automobiloví veteráni, obří tříkolky… Od pátka do neděle vystoupí hudební skupiny Wanastowi vjecy revival, Doctor P. P., Ulrcihovo náměstí, Čí je to vina? Green Day revival, Catska, Vaťák, Dynamic, Divokej Bill revival, Heebie Jeebies, Lucie revival Morava, Debill Heads, Něco Chacha beat, Naděje, Fénix Rock, Konakt.

Zahrají zde loutkové divadlo Boďi z Jaroměře, Maska z České Skalice a děti ze Žernova. Chybět nebudou ohňostroje a vystoupení kouzelníků Mr. Tommy a Mr. Carlo. Hasičská vodní fontána s ohňostrojem, hasičské lochnesky, pěna a vodní clona.

Vstupné na všechny akce zdarma. Přijďte si prostě jen odpočinout, pobavit a hlavně pomoct dobré věci. Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.