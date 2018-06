Bělohradský jarmark

Již šestým rokem v rámci MFF Pod Zvičinou probíhá jarmark řemesel, rukodělných výrobků, dílniček pro děti a k dostání je i spousta pochutin a dobrot. Akce je celodenní a po celou dobu v parku běží kulturní program. V parku je možná interaktivní prohlídka středověkého tábořiště. Akce proběhne od 10:00 do 22:00 hodin.

Doprovodný kulturní program:

10,00 h - středověké tábořiště k dispozici po celý den

10,00 h - vystoupení dětí ze ZŠ Lázně Bělohrad

10,30 h - folklorní dopoledne věnované dětem

11,30 h - zahájení soutěže MISS festival

12,30 h - odtstartování soutěže ve vaření kotlíkového guláše

13,00 h - polka rallye (areál zámku)

13,00 h - hudební spolek Dalibor

14,30 h - představení jednotlivých folklorních souborů

15,00 h - workshop plný lidových tanců (jeviště před Památníkem K. V. Raise)

19,00 h - pořad lidových muzik

20,50 h - ohnivá show

21,00 h - program zahraničních souborů

ohnivá show v prostoru jarmarku

Cena:

50 Kč

Poznámka: děti do 15 let zdarma; vstupenky na so + ne ve výši 100,- Kč. (neděle 80,- Kč)