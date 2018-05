Dotkni se přírody – včely – interaktivní výstava o včelách. Návštěvníci uvidí například historické i moderní úly, představíme i pomůcky včelaře, jako jsou například medomety. A také produkty, které včelaři vyrábějí. Výstava je věnována Včele medonosné, skromné a pracovité vládkyni květeny. Její fascinující život a také pradávnou službu člověku a soužití s ním představí řada exponátů.

Včela je nenápadný živočich, který lidstvo doprovází od počátku jeho vývoje. Bez ní by zanikla květena, kterou by nahradily větrosnubné rostliny, zejména trávy. Nejenže by naše Země přišla o většinu rostlinných druhů, ale takto homogenní krajina by jistě poskytovala životní prostor jen velmi malému počtu živočichů. „Asi jen někteří z nás si uvědomují, že pokud by zmizely včely, zbyly by lidem jen čtyři roky života,“ řekl téměř před sto lety Albert Einstein.

Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program pro mateřské školy, I. a II. stupeň základních škol – pexeso, focení v kostýmu včely, výtvarná dílna…