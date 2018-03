Českoslovenští státníci ve vile Stiassni

Letošní rok 2018 přináší řadu významných historických výročí. Tím nejpodstatnějším je 100 let od vzniku samostatné Československé republiky, ale stejně tak uplyne rovných 50 let od okupace v roce 1968, které se nejvíc dotýká historie vily Stiassni a toto výročí se zde připomeneme výstavou nazvanou Českoslovenští státníci ve vile.

Letošní rok je ve vile Stiassni věnován její historii coby vládní vily a výstava je hlavním výstupem celé sezóny. Výstava začne od 9. března a potrvá až do konce roku. V druhé linii by měla výstava dotvořit návštěvníkům vily Stiassni představu o tom, jak vlastně vládní vila fungovala, jak vypadal a fungoval dům, který byl téměř ze dne na den a z hodiny na hodinu připraven pohostit i ty nejvýznamnější hosty. Vzhledem k tomu, že ale návštěva byla často soukromá, tak novináři zůstávali za branou, proto se dochovalo velmi málo fotografií a o to víc právě ony fotografie, které na výstavě vůbec poprvé zveřejníme, jsou hodnotnější.