Čarodějná škola ve VIDA!

Den v kostýmech plný magie fyzikálních zákonů Zábavní vědecký park VIDA! se po roce opět promění v čarodějnou školu. Přijďte se k nám zdokonalit ve svých neobyčejných schopnostech. Nečekejte žádné kabaretní triky ani podivná zaříkávadla, naše magie využívá fyzikálních zákonů a originálních nápadů.

To však nic nemění na tom, jak úžasné jsou její výsledky! Sobota 28. dubna 2018 od 10.00 do 18.00 Návštěvníci v tematickém kostýmu mají vstupné do VIDA! s 50% slevou* Veškerý čarodějnický doprovodný program je zdarma. * 50% slevu lze uplatnit pouze ze vstupného pro jednotlivce, neplatí pro rodinné a skupinové vstupné. O uplatnění slevy rozhodují pokladní na základě míry propracovanosti kostýmu. Pozor! Jen čarodějný klobouk určitě nestačí! ;)