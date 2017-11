Myslíte si, že brněnské VIDA! science centrum je jenom pro děti? Je čas přesvědčit se o opaku a to nejlépe večer, když VIDA! ožívá díky hudbě, baru a nevšednímu programu. Party pod hlavičkou VIDA! After Dark se konají několikrát do roka a pokaždé mají jiné téma. Nejbližší se uskuteční v pátek 1. prosince.

VIDA! After Dark: Narozeniny pátek 1. prosince 2017, 19.00–23.00 VIDA! slaví třetí narozeniny. Přijďte to s námi oslavit! Protože k party určitě patří hudba, bude i náš narozeninový program věnovaný zvuku a hudbě. Jak zvuk vzniká? Jak ho můžeme cítit? Umí roztančit oheň nebo malovat obrazce? Je možné hrát s ladičkou ping-pong? Užijte si spoustu experimentů i speciální zvukovou show Mr.Ucho.

Zjistěte, jak zní váš oblíbený hit na pleskotrubkách i dalších netradičních hudebních nástrojích. Samozřejmě na vás také bude čekat naše expozice, aktuální výstava Cirkus Mechanikus, DJ a bar. Věk: 18+ Vstup: 100 Kč