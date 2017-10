Týden vědy a techniky ve VIDA!

OKO! sobota 11. listopadu 2017 akce v rámci Týdne vědy a techniky 13.00, 14.00, 15.00, program trvá 45 minut. Kapacita každé z dílen je 16 osob. Během dílny OKO! budete moci sami pitvat kraví oko a zjistit, jak úžasný je tento orgán, díky němuž vidíme okolní svět. Vstup zdarma. Rezervace nutná!

Máte o tento program zájem, ale požadovaný termín je už zaplněn? Pitvu oka můžete vidět i na akci Bloody VIDA! After Dark Hudba a zvuk Science show Michaela Londesborougha sobota 11. listopadu 2017 ve 14.00 akce v rámci Týdne vědy a techniky Vstup zdarma. Rezervace nutná. Co je zvuk? Jak vzniká a jak se šíří? Co je hudba? Jak se zaznamenává a proč ji máme rádi? Na tyto otázky odpoví Dr. Michael LONDESBOROUGH.

Můžete si vychutnat hudební ukázky z různých historických období a díky mnoha pokusům proniknout do tajů zvuku, hudby a způsobů jejich zaznamenávání. Pořad, který vaše vnímání hudby rozšíří o další dimenzi.