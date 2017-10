Noc saunových ceremoniálů

Historicky první saunová noc v Aqualandu Moravia. Čeká na vás bohatý program a vynikající saunoví mistři z celé České a Slovenské republiky, kteří předvedou své saunové umění. Vedle toho můžete využít 24 saun a procedur nebo vyzkoušet koupel v našem Pálava Poolu s teplotou až 36 stupňů Celsia.

Saunéři vás přenesou do Moulin Rouge nebo Elm Street a přesvědčí vás o tom, že muzikálové melodie nepatří jen na prkna, která znamenají svět, ale i do saun, které znamenají Forum Romanum. Cena vstupenky je 699 korun a do prodeje uvolňujeme maximálně 150 vstupenek z důvodu omezené kapacity wellness centra. S nákupem tedy příliš neváhejte, vstupenky rychle mizí a prodej bude po naplnění kapacity ukončen.

Vstupenku lze zakoupit předem na našem eshopu a nebo na recepci wellness centra, nákup na místě nebude možný. Vstupné obsahuje večerní vstup do Forum Romanum Wellness od 21:00 do 02:00 následujícího dne, drink na uvítanou a čerstvé ovoce. Každý návštěvník obdrží prostěradlo a zástěrku, zóna wellness je totiž bezplavková. Program saunových ceremoniálů se bude konat ve stylu filmových melodií a je určen pouze pro dospělé osoby od 18 let.