Co vás čeká v kurzu PODVEČERNÍ ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA - CO KABELKA TO ORIGINÁL

Během této dílny si společně vyzdobíme vlastní kabelku originálním doplňkem z bezolovnatého cínu se stříbrem a skla.

Co si odnesete:

Kromě radosti z tvoření a nových dovedností si odnesete především vlastnoručně vytvořenou ozdobu na svou oblíbenou kabelku a spoustu užitečných informací a praktických rad k technice cínovaného šperku.



S sebou si přineste vlastní kabelku nebo tašku jednoduchého tvaru. Možno přinést též vlastní minerál vhodného tvaru a velikosti.



Tento kurz je vhodný pro dospělé, absolventy kurzu Cínovaný šperk od A do Z nebo mírně pokročilé v oboru měkkého pájení. Maximální počet účastníků je 8 lidí/kurz, takže zde bude dostatek prostoru na všechny vaše dotazy.



Mladším a hlavně těhotným ženám tento kurz nedoporučujeme z důvodu používání chemie při výrobě cínovaného šperku.