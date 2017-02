Svítím, svítíš, svítíme. Pokusy s fluorescencí



Každou sobotu a neděli během února, března i dubna. Předpokládané začátky: 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, přesné začátky se dozvíte na pokladně



Příplatek ke vstupnému do VIDA!: 50 Kč/skupina (1 – 3 os.), vstupenky jsou k prodeji na pokladně



Co všechno dokáže vyzařovat světlo? Co to je fluorescence? Dokážeme pomocí UV baterky rozsvítit obyčejný čaj? Proč nějaké prací prášky mohou svítit a jiné ne? Pojďte si vyzkoušet jednoduché pokusy, při kterých se vám rozzáří oči úžasem.



Na květen a červen chystáme víkendové Labodílny, kde si vyzkoušíte některé kriminalistické metody například snímání otisků prstů.