Den otevřených dveří na Větrné elektrárně v Břežanech

Na počest Světového dne větru firma WEB Větrná energie otevře v sobotu 17.6.2023 dveře větrné elektrárny v Břežanech na Znojemsku. Návštěvníkům nabídne prohlídku technologie, virtuální realitu, občerstvení a bohatý doprovodný program pro děti.

Návštěvníkům v Břežanech nabídne firma WEB Větrná energie, v době od 10 do 16 hodin možnost nahlédnout do věže elektrárny. Návštěvníci se budou moci podívat na řídící a kontrolní panely, sledovat na displejích aktuální provozní údaje a poslechnout si výklad a diskutovat s odborníky na větrné elektrárny.

Kromě prohlídky technologie bude pro návštěvníky připraven i bohatý doprovodný program. Díky virtuální realitě si budou návštěvníci moci vyzkoušet, jaké je to lézt po žebříku na vrchol větrné elektrárny, jaké je to být v gondole a jaký výhled na krajinu vrchol elektrárny nabízí. Od 13 do 15 hodin se také může těšit na hasičský zásah záchrany osoby z gondoly větrné elektrárny. Pro menší návštěvníky budou připraveny nafukovací atrakce, skákací hrad, malování na obličej a výtvarný koutek. Občerstvení na akci je samozřejmostí.