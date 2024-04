Brněnská muzejní noc 2024 - Filozofická fakulta MU

Brněnská muzejní noc je každoroční událost, která propojuje bohatou historii a kulturní dědictví města Brna s moderními formami umění a zábavy. Od roku 2004 přináší tato akce unikátní příležitost pro obyvatele i návštěvníky města prozkoumat širokou škálu muzejních a kulturních institucí během jediné noci. V průběhu této události mohou účastníci navštívit muzea, galerie, historické budovy a další kulturní památky, které se ve zvláštním světle otevírají veřejnosti.

Program nabízí různorodé akce, jako jsou výstavy, koncerty, divadelní představení, workshopy a další speciální programy pro všechny věkové kategorie. Brněnská muzejní noc tak slouží jako jedinečná příležitost pro objevování bohatého kulturního dědictví a současných uměleckých trendů ve městě Brně.

18:00—24:00 Lucie Vobr Jestřabíková: Let It Burn

Výstava představí sérii porcelánových váz, jejichž pojetím autorka reaguje na tradiční cibulákové sety. Ty se většinou místo praktického využití stávají domácími svatostánky designu, uzavřenými ve vitrínách. Co nás vede k tomu, že tyto předměty zbavujeme jejich funkce a přikládáme jim jiný než praktický význam? A je možné na cibuláku vůbec najít cibuli?

Místo konání: GALERIE EDIKULA, Arna Nováka 1, budova C

18:00—19:00 Dětský workshop cibule v cibuláku

Každý máme alespoň jeden doma, ale kde se tu vzal? Workshop s titulem Cibule v cibuláku naváže na výstavu Let It Burn v Galerii Edikula, která se ohlíží za vznikem cibulákové ornamentiky, zkoumá ji a modifikuje. Na dětském workshopu se děti seznámí s motivy, které zdobí tradiční porcelán. a pod vedením výtvarnice Lucie Vobr Jestřabíkové budou společně hledat, odkud se tematika vzala a co nám dnes připomíná. Součástí workshopu bude pracovní list a porcelánový výrobek, který si děti mohou pomalovat a vzít domů.

Každý workshop potrvá necelou hodinu, kapacita je 10 účastníků. Prosíme o registraci předem na www.phil.muni.cz, několik míst v každé skupině bude k dispozici i pro zájemce bez registrace.

Místo konání: GALERIE EDIKULA, Arna Nováka 1, budova C

18:00—19:30 Brněnská stopa v Tibetu: Filmy a cestovní deníky Vladimíra Síse a Josefa Vaniše

V roce 2024 uplynulo sedmdesát let od první návštěvy Čechoslováků v Tibetu. Brněnský rodák Vladimír Sís a Josef Vaniš pobývali jako první „našinci“ ve Lhase a přinesli o tom několikerá svědectví. Filmový režisér Sís a kameraman Vaniš působili v Čínské lidové republice jako armádní filmaři a ve spolupráci s čínskými kolegy natočili hodinový barevný dokument Cesta vede do Tibetu. Film měl premiéru v roce 1956 a namluvil jej známý brněnský herec Karel Höger. V roce 2022 objevili badatelé Kamila Hladíková, Luboš Bělka a Martin Špirk ve spolupráci s odborníky z Vojenského historického ústavu světový unikát – čínskou verzi tohoto filmu, jež je od československé podoby odlišná. Na otázku, proč tomu tak bylo a proč pro čínské filmaře byla naše verze nepřijatelná, odpoví religionista Luboš Bělka, který ve svém povídání přiblíží dosud nepublikované cestovní deníky cestovatelů Síse a Vaniše. Deníky odhalují skutečné pozadí vzniku filmu, ukazují, v čem a jak se naše a čínské přístupy k dokumentárnímu filmu o budování jaansko-lhaské magistrály lišily. Film zachycuje i setkání s tehdy devatenáctiletým 14. dalajlamou Tändzinem Gjamcchem. Přednáška potrvá přibližně 45 minut a doplní ji filmové ukázky, projekce fotografií i čtení úryvků ze zmíněných deníků, které knižně vyjdou v příštím roce. Na přednášku naváže debata.

Místo konání: Čítárna kaFFe, Arna Nováka 1, budova D

18:00 Noc v protileteckém krytu

Začátky prohlídky: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

Přijďte se podívat do protileteckého krytu pod filozofickou fakultou a prohlédněte si původní vybavení včetně map, záznamů či komunikačního zařízení. Komentovaná prohlídka začíná v prostoru šaten, pokračuje protiplynovou předsíní určenou původně pro hygienu, následují místnosti pro ukrývané či velitelský štáb. Zájemci si mohou vyzkoušet poskytnutí první pomoci podle dobových instruktážních panelů, případně i další interaktivní prvky. Kryt vznikl v padesátých letech 20. století a Brňanům je v propojení s novou expozicí přístupný vůbec poprvé.

Prohlídka potrvá přibližně třicet minut. Prosíme o registraci předem na www.phil.muni.cz, několik míst v každé skupině zůstane k dispozici i pro zájemce bez registrace. Akce je určena dospělým i dětem (doporučujeme od šesti let).

Místo srazu: vrátnice FF MU, Arna Nováka 1

18:30 Symposion: zažijte antiku na vlastní kůži

Začátky programu: 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Vraťme se společně v čase a navštivme Řeky, Římany i Etrusky při jejich večerních radovánkách. Program bude historickou rekonstrukcí, která účastníky vtáhne do dění antických oslav, a každý se stane hostem. Návštěvníkům představíme jednotlivé části sympozia: očistný obřad, ukázky pokrmů a nápojů, pravidla konverzace či odívání. Závěrečná část bude patřit sympoziálním hrám, jako byly například astragály. Vstupte spolu s námi na sympoziální oslavu a staňte se její součástí! Jednotlivá sympozia potrvají 30–40 minut a pojmou dvacet zájemců. Prosíme o registraci předem na www.phil.muni.cz, několik míst v každé skupině necháme k dispozici i pro zájemce bez registrace. Akce je určena dospělým a dětem od osmi let.

Místo konání: Ústav archeologie a muzeologie, budova M (boční vchod naproti FSS), Joštova 13

