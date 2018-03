Muzejní noc - Masarykovo muzeum v Hodoníně

Muzejní noc roku 2018 se bude jako každoročně tématicky vázat k aktuálně muzeem pořádané výstavě, tentokrát zaměřené na třicetiletou válku, jelikož v roce 2018 si připomínáme 370 let od ukončení třicetileté války a podepsání vestfálského míru.

Muzejní noc započne v podvečer na nádvoří zámečku, kde bude až do nočních hodin pro návštěvníky připraven doprovodný kulturní program, který bude korespondovat s tématem života v období třicetileté války. V areálu zámečku proběhne vystoupení s vojenskou historickou tématikou. V podvečer se mohou děti zapojit v zahradě zámečku do soutěží a her. V průběhu večera budou mít zájemci možnost si již zmiňovanou výstavu prohlédnout nebo se zúčastnit prohlídky expozice T. G. Masaryk a rodný kraj.