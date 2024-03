Letní Víno z blízka: 100. večer se 100 víny ze Salonu vín

Chtěli byste se dožít v zdraví a nejlepší kondici stovky? Degustačním večerům v Otevřené zahradě v centru Brna se to povede ve čtvrtek 11. července 2023. Výjimečný večer s výjimečným programem! Patronem a odborným průvodcem večera nebude nikdo povolanější, než Národní Salon vín. Stý večer a stovka nejlepších vín ročníku 2024 - víc prozrazovat nemusíme, překvapení je poodhaleno. Všechno bude téměř jako vždy, jak jsou návštěvníci zvyklí - vína na degustačních stolech uprostřed kvetoucí zahrady, pod nebem a pod hvězdami, tentokrát ale s víny z celé Moravy. Od 17:30 do 20:00 degustace, občerstvení a od 20:00 do 22:00 decentní živá hudba. Elegantní zážitek pro vás a vaše přátele, bude ještě o něco elegantnějším.

V ceně vstupenky: 1x vstup na volnou ochutnávku 100 vín záloha na degustační skleničku s logem festivalu (50 Kč/sklenička), která vám bude v případě odevzdání skleničky na konci večera vrácena hudební doprovodný program voda, degustační sousta (chléb) A jaká přivezou vína? Zlatá! Respektive vína, která dostala zlatou medaili v národní soutěži vín a stala se nejlepšími víny České republiky pro rok 2024. Cena vstupenky: 740 Kč Cena vstupenky na místě: 790 Kč FB událost: https://www.facebook.com/events/431351462905536 Web událost: https://www.vinozblizka.cz/Vino-z-blizka/100-vecer-se-100-viny-ze-Salonu-vin Vstupenky: zatím nejsou