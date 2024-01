Sluha dvou pánů

Truffaldino v nesnázích aneb jak správně servírovat pokrmy a informace?

Obchodník Pantalone de Bisognosi má dceru, kterou právě zasnoubil se synem doktora Lombardiho. Mladému páru se záhy zhroutí svět, když se ukáže, že původní bohatý snoubenec dívky není mrtev, jak si všichni mysleli. Právě přijel do Benátek se sluhou Truffaldinem a hodlá se oženit. Jeho totožnost je však podezřelá, neb se více než o dívku, zajímá o to, aby získal peníze a čas. Navíc stále zapomíná na to, že i sluha se musí někdy najíst. Zoufale hladový Truffaldino se pod příslibem obědu, proto nechá najmout dalším pánem – tajnůstkářem prudké povahy. Tím se spustí lavina nedorozumění a neočekávaných zápletek, které přináší stále nová šokující odhalení.

Nejslavnější komedie Carla Goldoniho (1707–1793) vychází z humorného kontrastu lidských tužeb – zatímco jedni vkládají veškerou energii do toho, aby si mohli vzít svůj milovaný protějšek, druzí usilují o to, aby se dosyta najedli. A protože nehodlají ve svých tužbách ustupovat, nejvíc tím komplikují život sami sobě.