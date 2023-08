Štěstí je možné! Ale možná že jen na jiném místě nebo v jiném čase…

Po smrti otce, který zabezpečoval rodinu hmotně i společensky, zůstaly sestry Irina, Máša a Olga trčet v maloměstě bez jasné budoucnosti. Do jejich domu, kdysi otevřeného významným návštěvám, nyní přicházejí pouze podivíni a outsideři, jejich bratr postupně rozhazuje rodinný majetek a nově objevená nutnost obživy jim bere to nejcennější, co jako někdejší šlechta znaly: čas. Touha po šťastném a naplněném životě, touha po lásce a domově, dovádí sestry do krajních situací. Hořký smích, směšné slzy – zdánlivě běžné osudy běžných lidí, ovšem i obyčejní lidé zažívají veliké příběhy lásky a neštěstí.

Tři sestry jsou vrcholnou hrou ruského dramatika Antona Pavloviče Čechova (1860–1904) a jednou ze dvou her, které napsal pro soubor Moskevského uměleckého akademického divadla. Drama o čtyřech jednáních mělo značný vliv na evropské divadlo – a dokonce i na to české, protože ji „moskevští“ pohostinsky zahráli v Praze v roce 1906 a způsobili hotový poprask v českém přístupu k modernímu herectví a moderní režii.

